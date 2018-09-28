СП Renault-Nissan и "Ростеха" довело долю в "АвтоВАЗе" до 96,64%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. в результате оферты увеличило свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" с 83,53% до 96,64%, говорится в сообщении российского автопроизводителя.

Как сообщают компания, процедура добровольного выкупа была завершена 25 сентября 2018 г.

"Выкуплено по тендеру 1 млрд 461 млн 763 тыс. 468 акций (1 млрд 332 млн 828 тыс. 757 обыкновенных акций и 128 млн 934 тыс. 711 привилегированных акций), что составляет 13,1% от всех акций "АвтоВАЗа", - отмечается в сообщении.

При этом доли партнеров в СП распределены следующим образом: 66,2% - у Renault, 33,8% - у "Ростеха".

В "АвтоВАЗе" напомнили, что обязательное предложение о выкупе акций последовало за проведением закрытой подписки на акции "АвтоВАЗа" в пользу Alliance Rostec Auto B.V., которая завершилась в мае 2018 года. В результате этой закрытой подписки у СП оказалось 83,5% всех акций "АвтоВАЗа", что превышает порог владения в 75%, "таким образом, в соответствии с российским законодательством автоматически сработало требование об объявлении обязательного предложения о выкупе акций для миноритарных акционеров "АвтоВАЗа".

"Увеличение доли Alliance Rostec Auto B.V. в капитале "АвтоВАЗа" - логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Консолидация 100% акций ПАО "АвтоВАЗ", которая может быть реализована в полном соответствии с законодательством, упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода. Это критически важно для эффективной работы на быстро меняющемся автомобильном рынке", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "АвтоВАЗа" Сергея Скворцова.

В свою очередь, старший вице-президент группы Renault, операционный директор региона Евразия и заместитель председателя совета директоров "АвтоВАЗа" Николя Мор отметил, что "поддержка мажоритарных акционеров позволяет "АвтоВАЗу" ускорить восстановление своей деятельности и реализацию среднесрочного плана".

В августе Мор говорил в интервью "Интерфаксу", что Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после этого возможен делистинг акций "АвтоВАЗа". При этом, по его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. "Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займёт несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет", - отметил тогда Мор.

В конце сентября глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил журналистам, что делистинг состоится, акционеры сейчас проводят процедуру рекапитализации компании. "Делистинг будет. Вы знаете, сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать", - добавил он.

Как сообщалось, Alliance Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" довело свою долю в капитале российского автопроизводителя до 83,53%, еще 11,22% - у кипрской Renaissance Securities Limited. При этом, согласно годовому отчету Renault, Alliance Rostec Auto B.V. с учетом "финансового инструмента" контролировало 88,69% акций ПАО "АвтоВАЗ".