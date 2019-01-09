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Экономика

Рубль подешевел к доллару и евро вечером в среду

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США лишь слегка подрастает, а евро умеренно укрепляется в ходе вечерних торгов на Московской бирже в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь после активного роста в течение трех торговых сессий подряд (3, 4 и 8 января).

Курс доллара США составил 66,945 руб. в 19:00, что всего на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,05 руб., поднявшись на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 26 копеек - до 71,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рубль в ходе трех предыдущих торговых сессий заметно укрепился по отношению к доллару и евро благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть, а также активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом активность торгов в период с 3 по 8 января в целом была невысокой из-за официальных праздничных дней в России. Среда, 9 января, является первым официальным рабочим днем после "длинных" новогодних каникул. По мнению аналитиков, некоторые участники рынка, выйдя после праздников, решили прикупить подешевевшие доллар и евро, что притормозило дальнейшее укрепление рубля, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть. Подъемцен длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года.

Цены на нефть сократили подъем после публикации данных Минэнерго США о запасах, но все равно остаются в заметном плюсе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени поднялась на 2,2% - до $60,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,55% - до $51,05 за баррель. До выхода данных Brent торговалась на уровне $60,41 за баррель, WTI - $51,43 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 января на 2 рубля 39,11 копейки, до 67,0795 руб., и снизил курс евро на 2 рубля 55,39 копейки, до 76,9066 руб. Значительное укрепление официального курса рубля произошло вследствие того, что последний раз курс устанавливался Центробанком лишь по итогам биржевых торгов 29 декабря.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 2,26 рубля по отношению к 28 декабря и составил 67,0485 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился всего на 0,83 копейки к уровню вторника и составил 67,0149 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 149,212 млн, из которых $1 млрд 72,346 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 76,866 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к 28 декабря на 2,54 рубля, до 76,8447 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 9,42 копейки и составил 76,8492 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,097 млн, из которых EUR236,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,265 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел в среду, 9 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,296 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 декабря, банки разместили в ЦБ 249,7 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,67% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 9 января также провел доразмещения 16-го и 15-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 16-го выпуска на 46,263 млрд рублей по цене отсечения 99,958% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 121,513 млрд рублей. Кроме того, Банк России разместил бумаги 15-го выпуска на 775 млн рублей по цене отсечения 99,976% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 4,258 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим полноценным торговым днем (28 декабря), в то время как изменения среднесрочных (1-6 месяцев) ставок оказались незначительными. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 7,91% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,98% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 8,21% годовых, а ставки на срок 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. и 2 б.п. - до 8,62% и 8,70% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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