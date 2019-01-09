Рынок акций РФ вырос в среду во главе с бумагами ММК и Сбербанка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината" и Сбербанка на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая, индекс МосБиржи превысил 2410 пунктов; просели бумаги "РусАла" и GDR En+ Group на опасениях продления санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2414,13 пункта (+1%), индекс РТС - 1135,51 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 66,96 рубля (+0,07 рубля).

В росте лидировали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,8%), Сбербанка (+3% и +1,7% "префы"), "АЛРОСА" (+2,8%), ПАО "Полюс" (+2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,4%), "Северстали" (+2,1%), "Россетей" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,5%) и GDR En+ Group (-2,2%) на фоне известий, что группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски (En+, "РусАл" и "Евросибэнерго"). Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправданно снятие санкций с компаний Дерипаски.

Глава Минфина США Стивен Мнучин намерен в четверг обсудить санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски с конгрессменами-демократами, сообщило агентство Bloomberg в среду со ссылкой на неназванных официальных представителей.

Также просели "префы" "Транснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), акции "Татнефти" (-0,7%), "Башнефти" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,438 млрд рублей (из них 13,794 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%) на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Американская делегация в Пекине продолжила переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии".

Ранее стало известно об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США, и это усилило надежды на то, что встреча принесет определенные плоды.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Часть федеральных госслужащих не сможет получать регулярную зарплату из-за "шатдауна" - по оценкам демократов, их число составит порядка 800 тысяч человек.

Уже после закрытия рынка 8 января Трамп выступил с телеобращением к нации по вопросу строительства стены. Он назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарной катастрофой и кризисом в области безопасности.

Нефть в среду дорожает восьмую сессию подряд, Brent протестировала цену в $60 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $59,97 за баррель (+2,1% и +2,4% во вторник), февральская цена WTI - $50,97 за баррель (+2,4% и +2,6% накануне).