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Экономика

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до самого низкого уровня за 10 лет, и первый аукцион долговых обязательств в 2019 году не ослабил беспокойства экспертов, пишет агентство Bloomberg.

В 2018 году министерство финансов США предложило ноты и облигации на $2,4 трлн, объем заявок инвесторов превысил эту сумму всего лишь в 2,6 раза, свидетельствуют данные, проанализированные агентством. Превышение инвесторского спроса над предложением было минимальным с 2008 года. Коэффициент продолжал снижаться, несмотря на то, что доходность индикативных 10-летних бондов в октябре выросла до многолетнего пика.

У США определенно не будет трудностей с привлечением необходимого объема долговых средств. И пока нет значимых данных, которые позволили бы предположить, что слабые аукционы приводят к проседанию рынка облигаций. Однако снижение коэффициента переподписания книги заявок на US Treasuries служит ранним предупреждением о том, что спрос на казначейские облигации может не поспевать за ростом госдолга США.

В 2018 году рост предложения облигаций во многом был связан с изменениями налоговой политики при президенте Дональде Трампе. Согласно официальным прогнозам, дефицит бюджета может вскоре вновь превысить $1 трлн и закрепиться на таких уровнях на ближайшие годы.

Слабость спроса "не имеет значения до тех пор, пока внезапно не оказывается значимой", говорит главный международный экономист Deutsche Bank Торстен Слок. "Снижение отношения спроса к предложению повышает уязвимость и вероятность того, что инвесторы неожиданно начнут думать, что это снижение является важным фактором. Иначе говоря, все бюджетные кризисы начинаются со снижения отношения спроса к предложению", - отмечает он.

На первом аукционе казначейских нот США во вторник американский Минфин продал бумаги со сроком обращения 3 года на $38 млрд, что совпадает по объему с крупнейшим аукционом с 2009 года. Однако переподписка оказалась минимальной также с 2009 года.

Первый аукцион 10-летних бумаг в среду на $24 млрд был самым успешным с 2015 года, однако, как пишет Axios, и это вызывало тревогу у аналитиков и трейдеров.

По словам аналитика BMO Capital Markets Бена Джеффри, имеет смысл увеличивать дюрацию портфеля гособлигаций и покупать 10-летние UST с доходностью выше, чем на вторичном рынке, если вы ждете экономического спада. И результаты аукциона могут свидетельствовать об укоренении ожиданий рецессии на американском рынке.

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Теги: США, Treasuries

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