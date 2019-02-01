Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины Куинджи
Экономика

Россия сократила объем вложений в US Treasuries

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2018 года снизила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) впервые с августа, сократив их на $1,815 млрд по сравнению с октябрем.

В октябре показатель вырос на $210 млн.

Как показывают данные Минфина США, на конец ноября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,814 млрд против $14,629 млрд месяцем ранее.

РФ снизила вложения в US Treasuries в прошлом месяце за счет сокращения инвестиций в краткосрочные бумаги.

В ноябре в долгосрочные UST было инвестировано $3,751 млрд российских средств против $3,240 млрд в октябре, вложения в краткосрочные бумаги упали с $11,389 млрд до $9,063 млрд. Ситуация, при которых объем вложений в краткосрочные бонды превышает инвестиции в долгосрочные бумаги, нехарактерна как для РФ, так и для большинства других стран мира.

Россия начала резко снижать вложения в американские гособлигации в апреле прошлого года, когда на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в ноябре сократил вложения шестой месяц подряд - на $17,5 млрд, до $1 трлн 121,4 млрд. На втором месте Япония, которая увеличила инвестиции в гособлигации США на $18,1 млрд, до $1 трлн 36,6 млрд.

Третью строчку на конец ноября занимала Бразилия ($311,4 млрд), четвертую - Ирландия ($279,6 млрд), пятую - Великобритания ($258,6 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в ноябре увеличился на $4 млрд, до $6 трлн 204,05 млрд. Из этой суммы более $3,95 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, США

Новости по теме

Экономика
ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
 В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
 Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процентаПодробнее
 Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic PipeВаршаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FTПодробнее
 Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пунктаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины КуинджиВ РоссииПутин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на УкраинеВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена

Испания в понедельник признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Россия сократила объем вложений в US Treasuries

Армения купила у России четыре истребителя Су-30СМ

В Ливане после многомесячного ожидания объявлен состав нового правительства

Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Защита будет обжаловать арест Арашукова-старшего

Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова

Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСледствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследования Подробнее

Правительство одобрило уточнение законов о "шпионских" устройствах

Трамп пообещал на следующей неделе назвать дату и место встречи с Ким Чен Ыном

ЦБ предложил наказывать банки за неправомерный отказ от обслуживания клиента

ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле

Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Что произошло за день: четверг, 31 января

Слухи о нехватке продуктов в Москве, проблемы с запуском "Союза" и оскорбительная для мусульман обувь Nike Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');