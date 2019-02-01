Россия сократила объем вложений в US Treasuries

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия в ноябре 2018 года снизила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) впервые с августа, сократив их на $1,815 млрд по сравнению с октябрем.

В октябре показатель вырос на $210 млн.

Как показывают данные Минфина США, на конец ноября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,814 млрд против $14,629 млрд месяцем ранее.

РФ снизила вложения в US Treasuries в прошлом месяце за счет сокращения инвестиций в краткосрочные бумаги.

В ноябре в долгосрочные UST было инвестировано $3,751 млрд российских средств против $3,240 млрд в октябре, вложения в краткосрочные бумаги упали с $11,389 млрд до $9,063 млрд. Ситуация, при которых объем вложений в краткосрочные бонды превышает инвестиции в долгосрочные бумаги, нехарактерна как для РФ, так и для большинства других стран мира.

Россия начала резко снижать вложения в американские гособлигации в апреле прошлого года, когда на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в ноябре сократил вложения шестой месяц подряд - на $17,5 млрд, до $1 трлн 121,4 млрд. На втором месте Япония, которая увеличила инвестиции в гособлигации США на $18,1 млрд, до $1 трлн 36,6 млрд.

Третью строчку на конец ноября занимала Бразилия ($311,4 млрд), четвертую - Ирландия ($279,6 млрд), пятую - Великобритания ($258,6 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в ноябре увеличился на $4 млрд, до $6 трлн 204,05 млрд. Из этой суммы более $3,95 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.