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Экономика

Денежная база в России с 21 по 28 декабря выросла на 270 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 декабря составил 10749 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 декабря денежная база в России равнялась 10478,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 2,58%, или на 270,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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Теги: Банк России

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