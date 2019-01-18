Денежная база в России снизилась с 28 декабря по 11 января на 325,5 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 11 января составил 10423,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 декабря денежная база в России равнялась 10749 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 3,03%, или на 325,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.