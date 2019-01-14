Нефть Brent подешевела до $59,8 за баррель после роста на прошлой неделе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,68 (1,12%) - до $59,80 за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на $1,2 (1,95%) и составляла на закрытие $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (1,16%) - до $50,99 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1 (1,9%), завершив торги на отметке $51,59 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Тем временем эксперты отмечают, что в понедельник инвесторы демонстрируют пониженный аппетит к риску, о чем свидетельствует, в частности, падение азиатских индексов.

Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.

"Нефть изменила динамику вместе с рынком акций на фоне волатильности, которая предшествует началу сезона отчетности, - говорит глава трейдинговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннз. - Коалиция ОПЕК+ предоставила новые сигналы того, что она сократит поставки в ближайшие месяцы, однако рынок остается неуверенным и ждет нового прогресса в переговорах США и Китая".

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на минувших выходных заявил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".