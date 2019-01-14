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"Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фильм по комиксам DC "Аквамен" достиг отметки в $1 млрд кассовых сборов в мире, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Таким образом, он стал третьим фильмом по вселенной DC, преодолевшим эту отметку. Ранее это удавалось сделать только "Темному рыцарю" в 2008 году и "Темному рыцарю: Возрождение легенды" в 2012 году. Скорее всего, "Аквамен" превзойдет их уже в ближайшие дни.

В Северной Америке "Аквамен" собрал в прокате около $286 млн, в мировом прокате он получил около $713 млн.

Вместе с тем в США и Канаде на минувших выходных "Аквамен" уступил первую строчку комедии "1+1: Голливудская история", римейк французского фильма 2011 года. Картина с Кевином Хартом, Брайаном Кренстоном и Николь Кидман заработала $19,6 млн, примерно в два раза превысив ожидания экспертов, против $17,9 млн у "Аквамена".

Отчасти интерес к комедии подогрел скандал с Хартом, которого лишили права стать ведущим церемонии вручения наград "Оскар" за старые гомофобные шутки. Кроме того, изначально дистрибьютором фильма значилась компания Weinstein Co., принадлежавшая обвиненному в домогательствах продюсеру Харви Вайнштейну.

Третье место в североамериканском прокате на минувших выходных занял семейный фильм "Путь домой" ($11,3 млн).

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Теги: Аквамен

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