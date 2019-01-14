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Экономика

Пекин сосредоточится на развитии ночной экономики

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пекин намерен развивать ночную экономику, поощряя более длительную работу как крупных торговых центров, так и небольших магазинов, передает агентство "Синьхуа"

Меры по увеличению потребления в ночной экономике будут обнародованы в ближайшее время, заявил в понедельник мэр города Чэнь Цзинин, выступая с ежегодным отчетом о работе городского правительства на сессии пекинского собрания народных представителей.

Помимо магазинов, мэрия планирует поддержать появление круглосуточных ресторанов и кафе.

В то же время городские власти намерены стимулировать появление новых продуктов мировых брендов в Пекине, а также развивать традиционные китайские и местные бренды.

Торговые центры и супермаркеты в Пекине обычно закрываются не позднее 10 часов вечера, что существенно отличает китайскую столицу от таких крупных городов, как Шанхай, Ханчжоу, Шэньчжэнь. Власти надеются, что ночная экономика придаст импульс новому раунду увеличения потребления.

В 2018 году валовой региональный продукт Пекина увеличился на 6,6%. В 2019 году ориентир роста установлен в диапазоне от 6% до 6,5%.

В августе прошлого года Ant Financial, подразделение Alibaba и оператор платежной системы Alipay, опубликовала исследование трендов потребления в Пекине. По оценкам компании, китайская столица - город людей среднего возраста, поэтому из восьми крупнейших городов страны именно в Пекине жители наименее склонны тратить деньги поздно вечером и ночью.

Кроме того, Ant Financial выяснила, что пекинцы любят поспать больше и ложатся раньше, чем жители других крупных городов Китая.

Однако власти Пекина рассчитывают, что развитая ночная экономика будет интересна как молодым жителям столицы, так и туристам, приезжающим из других городов КНР и из-за рубежа.

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Теги: Пекин, Китай

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