Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 15 января снизились

На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублей Подробнее

Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей

Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3% Подробнее

Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Причиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с Мексикой Подробнее

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

10 января 16:09

В 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйца