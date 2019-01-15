Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 15 января снизились

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,685 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,287 трлн рублей из этих средств.
Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 14 января составлял 2,766 трлн рублей по России и 2,34 трлн рублей по Москве.
Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 15 января составили 1,442 трлн рублей по России против 1,458 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.