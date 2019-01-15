Экономика

США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019 год с ожиданием роста в 2020 до $65 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минэнерго США сохранило прогноз цены на нефть сорта Brent на 2019 год в размере $61 за баррель, на 2020 год ожидает цену в $65 за баррель, говорится в отчете ведомства.

Предыдущий прогноз был опубликован 11 декабря 2018 года - лишь через три дня после того, как страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 1,2 млн б/с на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

В 2018 году цены на Brent в среднем составляли $71 за баррель, пишет Минэнерго США.

EIA ожидает, что цены на нефть WTI будут в среднем на $8 за баррель ниже цен на нефть марки Brent в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до $4 за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.

Чистый импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США, по оценкам, снизился в среднем с 3,8 млн баррелей в сутки в 2017 году до в среднем 2,4 млн баррелей в сутки в 2018 году, говорится в отчете Минэнерго США.

По оценкам EIA, США короткое время были нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов в ноябре 2018 года.

EIA прогнозирует, что нетто-импорт будет продолжать снижаться в среднем до 1,1 млн баррелей в сутки в 2019 году и до менее 0,1 млн баррелей в сутки в 2020 году.

В четвертом квартале 2020 года EIA прогнозирует, что США будут чистым экспортером сырой нефти и нефтепродуктов примерно на 0,9 млн баррелей в сутки.

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Теги: США, нефть
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