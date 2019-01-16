Главные новости
В РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСВ РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
Экономика

ФАС проведет проверку в связи с ростом цен на продукты, НДС на которые не повышался

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки НДС не распространялось в связи со льготным режимом, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Есть истории, с которыми нужно антимонопольным органам разбираться, и мы эти данные будем им предоставлять. И будем надеяться, что они будут предпринимать те действия, которые они должны предпринимать. И это будет выражаться в том, что эти группы товаров, по крайней мере, перестанут расти по ценам", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если мы посмотрим те товары, которые подорожали за последний год сильнее, можно выделить сахар, который подорожал практически на треть, яйца очень выросли в цене, то есть продукты питания, которые ты покупаешь каждый день в магазине, выросли очень серьезно", - отметил он.

"И как раз эти группы товаров вызывают вот эту негативную реакцию, потому что это то, что ощущается каждый день, и эти цены растут на десятки процентов к уровню прошлого года", - сказал министр.

"Но при этом надо понимать, что на эти товары НДС не вырос, он остался в 10% - на том уровне, на котором он и был", - сказал министр.

Орешкин отметил, что причины повышения цен на продовольственные товары лишь частично связаны с неурожаем 2018 года. "Там причины разные, есть частично объективные в виде не очень хорошего урожая прошлого года, но понятно, что там есть истории, с которыми нужно будет очень предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам", - сказал глава Минэкономразвития.

"А что касается НДС, то здесь мы видим, что эффект на те товары, на которые он был повышен, он на самом деле не такой сильный. Здесь несколько историй - автомобили, где выросли цены довольно серьезно - на несколько процентов. Но в целом эффект от НДС даже меньше, чем этого ожидали эксперты", - заявил Орешкин.

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18% до 20%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФАС России, Минэкономразвития РФ, Максим Орешкин
Экономика
Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
 "Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
 Трамп отказался от участия в Давосском форумеТрамп отказался от участия в Давосском форуме
Причиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с МексикойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСВ РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине

Потушен пожар на заводе в Ленинградской области, где произошел взрыв

Почти сто тысяч россиян посетили Японию в 2018 году

Алюминий подорожал на 1,9% из-за новостей о "РусАле"

Капитан российского теплохода "Виктор Ткачев" умер в порту Кот-д'Ивуара

Минэкономразвития подготовит поправки о зачете обязательств должника и кредитора

Сотрудники ФСИН приняли роды в новгородской мужской колонии

Инфляция в РФ с 10 по 14 января составила 0,2% и в годовом выражении ускорилась до 4,7%

После взрыва на заводе в Кингисеппе возбудили дело о нарушении правил безопасности

Влияние повышения НДС на динамику цен оказалось ниже большинства прогнозов

Суд ввел наблюдение в Якутской топливно-энергетической компании

Свердловский губернатор пообещал увеличить стандартную упаковку яиц до 12 штук

ФАС проведет проверку в связи с ростом цен на продукты, НДС на которые не повышался

Глава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС

Глава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСНовый глава футбольного союза должен быть избран на следующей неделе Подробнее

Взрыв на заводе в Кингисеппе не создаст угрозы экологии

Мэр Краснодара отвел две недели на ликвидацию 1800 стихийных свалок

Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий

Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийРанее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказание Подробнее

СКР возбудил дела о нападениях в Киеве на сотрудников загранучреждений России

Семья омского экс-депутата не смогла доказать законность покупки недвижимости и лишилась ее

Британский рынок акций снизился после отказа парламента поддержать соглашение по Brexit

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе "ЮТэйр"

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Ленобласти

Двухэтажное здание полностью разрушено Подробнее

Персонал завода в Кингисеппе успели эвакуировать до обрушения в цехе

Запорожский митрополит обвинил власти на Украине в попытке "притянуть Бога за бороду"

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 17 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');