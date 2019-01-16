ФАС проведет проверку в связи с ростом цен на продукты, НДС на которые не повышался

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки НДС не распространялось в связи со льготным режимом, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Есть истории, с которыми нужно антимонопольным органам разбираться, и мы эти данные будем им предоставлять. И будем надеяться, что они будут предпринимать те действия, которые они должны предпринимать. И это будет выражаться в том, что эти группы товаров, по крайней мере, перестанут расти по ценам", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если мы посмотрим те товары, которые подорожали за последний год сильнее, можно выделить сахар, который подорожал практически на треть, яйца очень выросли в цене, то есть продукты питания, которые ты покупаешь каждый день в магазине, выросли очень серьезно", - отметил он.

"И как раз эти группы товаров вызывают вот эту негативную реакцию, потому что это то, что ощущается каждый день, и эти цены растут на десятки процентов к уровню прошлого года", - сказал министр.

"Но при этом надо понимать, что на эти товары НДС не вырос, он остался в 10% - на том уровне, на котором он и был", - сказал министр.

Орешкин отметил, что причины повышения цен на продовольственные товары лишь частично связаны с неурожаем 2018 года. "Там причины разные, есть частично объективные в виде не очень хорошего урожая прошлого года, но понятно, что там есть истории, с которыми нужно будет очень предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам", - сказал глава Минэкономразвития.

"А что касается НДС, то здесь мы видим, что эффект на те товары, на которые он был повышен, он на самом деле не такой сильный. Здесь несколько историй - автомобили, где выросли цены довольно серьезно - на несколько процентов. Но в целом эффект от НДС даже меньше, чем этого ожидали эксперты", - заявил Орешкин.

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18% до 20%.