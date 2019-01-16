Инфляция в РФ с 10 по 14 января составила 0,2% и в годовом выражении ускорилась до 4,7%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 14 января 2019 года (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,2%, сообщил в среду Росстат.

За предыдущий период с 1 по 9 января рост цен равнялся 0,5%. С начала года к 14 января цены выросли на 0,7%.

Ускорение роста цен в начале января 2019 года было ожидаемым и объясняется повышением НДС с 1 января до 20% с 18%, а также индексацией тарифов на железнодорожные перевозки и первым этапом индексации тарифов на услуги ЖКХ (в 2019 году тарифы на ЖКХ из-за повышения НДС индексируются два раза - на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля - ИФ).

Среднесуточный рост цен за 14 дней января 2019 года, по данным Росстата, составил 0,046% против 0,014% за 14 дней января 2018 года. Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась на 14 января до 4,7% против 4,6% на 9 января и 4,3% (4,26% без округлений до десятых) на конец декабря. Последний раз столь высокая годовая инфляция фиксировалась в феврале 2017 года.