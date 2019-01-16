Путин заявил, что ничего неожиданного с инфляцией не происходит

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание экономического блока правительства и Центрального банка на ситуацию с инфляцией.

"Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова, первого вице-премьера, главы Минфина - ИФ), председателя Центрального банка на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.

Он добавил, что за плановыми показателями "надо следить".

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума сообщила, что пока инфляция не выходит за границы прогноза ЦБ РФ на первый квартал 2019 года.

"Пока каких-то сверхсильных отклонений от нашего прогноза на первый квартал я лично не вижу. Нужно посмотреть на ситуацию. Сейчас я бы уже смотрела, как ситуация будет вписываться в тот прогноз, который мы давали на первый квартал", - сказала Юдаева.

"Мы не исключаем 5,5-6%. (. . .) Мы говорим про первый квартал, может быть, начало второго, когда полностью пройдет эффект от НДС, а некоторые разовые эффекты прошлого года еще не начнут выходить из инфляции, эффект переноса прежде всего", - добавила первый зампред ЦБ.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пик годовой инфляции в 5,5-6% ожидается в марте-апреле 2019 года.

Инфляция в РФ в 2018 году составила 4,3%, немного превысив прогноз ЦБ в 3,8-4,2%.

Юдаева подчеркнула, что еще предстоит оценить инфляцию по итогам 2018 года, посмотрев на данные января 2019 года, так как на индекс потребительских цен в декабре могла повлиять более ранняя реализация проинфляционных рисков.

"Нужно все-таки и до 8 февраля (очередного заседания совета директоров ЦБ по ставке - ИФ) есть время посмотреть на инфляцию более внимательно, не только на конкретную дату - конец декабря, но и на ситуацию в январе, и оценить причины того, что произошло. Вполне возможно, что просто некоторые проинфляционные факторы реализовались чуть раньше - в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января. Я бы сейчас не говорила о том, что есть однозначное мнение по поводу этой ситуации", - сказала первый зампред ЦБ.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию по итогам 2019 года в интервале 5,0-5,5%, Минэкономразвития - на уровне 4,3%.