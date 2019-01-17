Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР
Экономика

В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ по итогам января 2019 года может составить около 5%, к таргету в 4% она может вернуться в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов в кулуарах Гайдаровского форума.

"По итогам января, наверно, инфляция будет где-то в районе 5%. Это как раз отвечает тому, как мы ее видим", - сказал Морозов, отметив позитивные тенденции в недельной инфляции в январе.

По его словам, основной прирост годовой инфляции в России произойдет в январе 2019 года. Банк России ожидает ее возвращения к цели в 2020 году.

"Не скажу, что именно в январе, но в первом квартале 2020 года к 4% должны вернуться", - добавил глава департамента.

Говоря об инфляции в 2020 году, он отметил, что она может быть как выше, так и ниже 4%. "Если не будет никаких значимых новых шоков, мы можем получить даже инфляцию несколько ниже 4% (по итогам 2020 года - ИФ). В нашем понимании цель 4% в 2020 году будет достигнута. Риски примерно сбалансированы: может, чуть выше, может, чуть ниже", - подчеркнул Морозов.

Он напомнил, что по официальному прогнозу ЦБ индекс потребительских цен может достичь пика в 5,5-6% в марте-апреле 2019 года. "Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем", - заявил глава департамента.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ

Новости по теме

Экономика
ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
 "Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ миреВ кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывовВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

Убийцы казахстанского фигуриста Тена получили по 18 лет колонии

Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов

Мэр Назрани решил снизить зарплату руководству ЖКХ и повысить ее дворникам

Алекперов купил акций "ЛУКОЙЛа" на $55 млн на внебиржевом рынке

При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

К настоящему моменту возгорание на третьем этаже потушено Подробнее

Метеорологи развеяли миф о морозах на Крещение

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропагандуКомпания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операций Подробнее

Россияне смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран в ночь на пятницу

Суд прекратил дело жителя Прикамья, отрицавшего итоги Нюрнбергского процесса

Роскомнадзор повторно потребовал у вещателя "Би-би-си" в РФ сведения об иностранном владении

Hitachi подтвердила заморозку проекта по строительству АЭС в Великобритании

Россия изготовила для проекта OneWeb пять ракет и получила около $1 млрд

Источник сообщил, что Настя Рыбка и Алекс Лесли могут не опасаться преследования в РФ

Самолет ВМС США провел разведку над закрытым районом учений ВМФ России вблизи Сирии

Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Шахтах разрешили вернуться в квартиры

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open

Верховная рада приняла закон о порядке перехода общин из одной церкви в другую

В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

ФСО предложило скрыть данные поставщиков при ее госзакупках

Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Змея укусила ребенка в торговом центре Красноярска

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');