В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ по итогам января 2019 года может составить около 5%, к таргету в 4% она может вернуться в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов в кулуарах Гайдаровского форума.

"По итогам января, наверно, инфляция будет где-то в районе 5%. Это как раз отвечает тому, как мы ее видим", - сказал Морозов, отметив позитивные тенденции в недельной инфляции в январе.

По его словам, основной прирост годовой инфляции в России произойдет в январе 2019 года. Банк России ожидает ее возвращения к цели в 2020 году.

"Не скажу, что именно в январе, но в первом квартале 2020 года к 4% должны вернуться", - добавил глава департамента.

Говоря об инфляции в 2020 году, он отметил, что она может быть как выше, так и ниже 4%. "Если не будет никаких значимых новых шоков, мы можем получить даже инфляцию несколько ниже 4% (по итогам 2020 года - ИФ). В нашем понимании цель 4% в 2020 году будет достигнута. Риски примерно сбалансированы: может, чуть выше, может, чуть ниже", - подчеркнул Морозов.

Он напомнил, что по официальному прогнозу ЦБ индекс потребительских цен может достичь пика в 5,5-6% в марте-апреле 2019 года. "Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем", - заявил глава департамента.