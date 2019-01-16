Минфин 16 января разместил на аукционах ОФЗ на 35,1 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу. Таким образом, дебют ведомства на первичном рынке в 2019 году оказался весьма успешным для эмитента.

В частности, в ходе аукционов были размещены в полном объеме (15 млрд рублей) со средневзвешенной доходностью 8,17% годовых ОФЗ-ПД серии 26223, ОФЗ-ПД серии 26224 со средневзвешенной доходностью 8,32% годовых (также на сумму 15 млрд рублей) и ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5,142 млрд рублей под 3,3% годовых. При этом общий спрос превысил предложение почти в 2,4 раза, составив 83,382 млрд рублей. В июле прошлого года объем размещения составил 35,189 млрд рублей (ОФЗ-ПД серии 26223 на 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 на 15,189 млрд рублей).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", успешному размещению ОФЗ на первых в 2019 году аукционах способствовали несколько позитивных факторов. Так, с одной стороны, на российский рынок, равно как и на развивающиеся рынки в целом, с начала года наблюдается устойчивый приток капитала со стороны глобальных инвесторов, что выражается в том числе и в активных покупках ОФЗ (котировки среднесрочных и "длинных" выпусков рублевых госбумаг прибавили с конца декабря уже от 1,5 до 2,5 процентного пункта). Во-вторых, позитивную роль для курса рубля и всех российских активов играет наблюдаемое в последнее время локальное снижение санкционной риторики со стороны США и Европы.

Кроме того, высокий спрос на рублевые гособлигации в середине января стал следствием высокого уровня свободной рублевой ликвидности в банковской системе (в связи с притоком средств по бюджетному каналу и относительно невысокого объема остатков на недельных депозитах в ЦБ) и относительно скромного объема предложения новых бумаг Минфином в последние месяцы. Таким образом, соскучившиеся по размещениям участники рынка активно покупали новые бумаги Минфина в условиях заметного улучшения внешней и внутренней конъюнктуры.