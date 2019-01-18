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Экономика

Нерезиденты купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ 16 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщил "Интерфаксу" один из участников телефонной конференции представителей Минфина РФ с инвесторами.

По словам собеседника агентства, глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский заявил, что нерезиденты приобрели 40% ОФЗ.

Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу. Таким образом, дебют ведомства на первичном рынке в 2019 году оказался весьма успешным для эмитента.

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Теги: Минфин

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