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Экономика

Отток нерезидентов из российских госбумаг за 2018 год составил $5,2 млрд

Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в 2018 году снизились в 14 раз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Чистый отток нерезидентов из госбумаг РФ в четвертом квартале 2018 года составил $0,6 млрд, за весь 2018 год - $5,2 млрд, следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

Для сравнения: в 2017 году был зафиксирован приток нерезидентов в российские госбумаги объемом $15,5 млрд.

В 2018 году после притока инвестиций нерезидентов в госбумаги в первом квартале в размере $4,1 млрд, во втором квартале они снизились на $6,6 млрд, в третьем - на $2,0 млрд, в четвертом квартале - еще на $0,6 млрд.

Прямые инвестиции

Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в 2018 году составили $1,9 млрд, что в 14 раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года ($27,1 млрд),

В том числе в четвертом квартале 2018 года чистый отток прямых инвестиций составил $0,9 млрд после оттока в третьем квартале $5,4 млрд и притока $6,2 млрд в первом квартале и $2,0 млрд во втором квартале.

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в 2018 года снизился на $0,5 млрд по сравнению со снижением на $4,5 млрд в 2017 году.

После роста портфельных инвестиций в первом квартале 2018 года на $1 млрд во втором квартале они снизились на $0,5 млрд, в третьем - на $0,6 млрд, в четвертом - еще на $0,4 млрд.

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