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Приток инвестиций нерезидентов в российские госбумаги в 2020г. снизился в 5,4 раза

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Чистый приток средств нерезидентов в госбумаги РФ в 2020 году снизился в 5,4 раза, до $4,1 млрд с $22,2 млрд в 2019 году. Это следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

В четвертом квартале 2020 года приток инвестиций нерезидентов в госбумаги оценивается в $2,7 млрд после притока в размере $0,6 млрд в первом квартале, $1,2 млрд - во втором и оттока $0,4 млрд в третьем квартале.

ЦБ РФ

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