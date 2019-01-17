"Газпром" принял окончательное инвестрешение о расширении газохранилища в Сербии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании "Газпрома" и "Сербиягаза" по развитию проекта расширения мощностей ПХГ "Банатский двор", подписанный в четверг в ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию, фактически ознаменовывает принятие окончательного инвестиционного решения по проекту. Об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Если говорить о подписанных документах, в первую очередь надо отметить, что сегодняшний документ по подземному хранилищу "Банатский двор" - это окончательный инвестиционное решение - ОИР, и это очень важно", - сказал глава газового концерна.

"Активный объем хранения 750 млн кубометров - плюс 300 млн кубометров, в два раза увеличивается максимальная суточная производительность - с 5 до 10 млн кубометров в сутки. Выходим на эти показатели в 2022 году", - раскрыл он параметры проекта.

"Газопровод-отвод от ПХГ идет в ту инфраструктуру, которая создаётся в рамках продолжения "Турецкого потока". Это тоже, как вы понимаете, важно, поскольку с подземным хранилищем газа надежность и стабильность поставок для самой Сербии возрастает и ПХГ - это очень важный элемент в газоснабжении в осенне-зимний период", - добавил Миллер.