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Brent слегка подорожала до $61,77 за баррель

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $61,77 за баррель, что на $0,59 (0,96%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,14 (0,23%) - до $61,18 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,58 (1,11%) - до $52,65 за баррель. По итогам торгов 17 января контракт снизился в цене на $0,24 (0,46%) - до $52,07 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы на Brent подорожали на 2,2%, с начала месяца подъем цены составляет уже 14,8%. Стоимость WTI выросла за неделю на 1,3%, за три последние недели - на 16%.

Добыча нефти в странах ОПЕК в декабре упала на 751 тыс. б/с, максимальными темпами за два года, сообщила в четверг организация. Саудовская Аравия сократила производство на 468 тыс. б/с, до 10,55 млн б/с, Иран - на 159 тыс. б/с, до 2,77 млн б/с. Также в декабре значительно сократила объемы Ливия, освобожденная от обязательств по сдерживанию добычи - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с.

Россия старается как можно быстрее снизить добычу нефти до объемов, оговоренных по сделке ОПЕК+, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Подъем нефтяного рынка ограничивают сигналы роста производства нефти в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки - до 11,9 млн б/с, что является максимальным показателем с 1983 года.

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