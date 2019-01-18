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Экономика

American Express в 2018 году увеличила чистую прибыль в 2,5 раза до рекорда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Один из лидеров американского рынка пластиковых карт American Express Co (AmEx) увеличил чистую прибыль по итогам 2018 года более чем вдвое.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль составила $6,921 млрд против $2,748 млрд в 2017 году. Выручка поднялась на 9% - до $40,338 млрд. В результате оба показателя достигли рекордных значений.

В четвертом квартале чистая прибыль AmEx составила $2,01 млрд, или $2,32 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком $1,206 млрд, или $1,42 на акцию, полученными за аналогичный период 2017 года.

Выручка увеличилась на 8% - до $10,474 млрд против $9,707 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали квартальную прибыль компании на уровне $1,8 на акцию при выручке в $10,6 млрд, годовые показатели - соответственно в $7,38 на акцию и $40,44 млрд.

AmEx планирует получить в 2019 году прибыль в диапазоне $7,85-8,35 в расчете на акцию, а также повысить выручку на 8-10%.

Средняя оценка экспертов для этих показателей составляет $8,15 на акцию и 7,5% соответственно.

Котировки акций AmEx опустились в ходе дополнительных торгов в четверг на 2,3% после опубликования отчетности.

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Теги: American Express
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