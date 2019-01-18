Рынок акций РФ обновил максимумы индексов с начала октября на внешнем оптимизме

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу обновил максимумы индексов с начала октября (когда был зафиксирован исторический пик индекса МосБиржи - выше 2500 пунктов) на фоне позитивной динамики внешних площадок в ожидании успешных итогов торговых переговоров США и Китая.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 2460,58 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1167,92 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 66,38 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2,1%), "Мосбиржи" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Мечела" (+1,4%), "РусАла" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Башнефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%).

Просели "префы" "Транснефти" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,3%) и "Мечела" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,394 млрд рублей (из них 2,714 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Индексы в США накануне выросли третий день подряд на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая.

По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица обсуждают возможность отмены дополнительных пошлин, введенных на импорт из КНР, чтобы успокоить финансовые рынки и ускорить достижение компромисса с Пекином по торговым вопросам.

Идея снизить пошлины была предложена в ходе обсуждений главой Минфина Стивеном Мнучиным, который считает, что это поможет добиться уступок от Пекина. Однако против этого предложения выступил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, говорят источники газеты.

Президент Дональд Трамп в последние дни оптимистично высказывался в отношении перспективы достижения соглашения с КНР.

Вместе с тем понижательное давление оказывали отчетность банка Morgan Stanley и американское расследование в отношении китайской компании Huawei. Кроме того, участники рынка считают, что приостановка работы правительства США, которая продолжается уже 27-й день подряд, может отрицательно сказаться на экономических показателях за первый квартал.

Инвесторы и аналитики по-прежнему рассчитывают на торговые переговоры США и Китая на высоком уровне, когда в конце января в Вашингтон прибудет делегация из Пекина во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ. Однако новое расследование в отношении Huawei может способствовать дальнейшему охлаждению отношений между двумя странами.

Индекс деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в январе подскочил до максимума с октября - 17 пунктов по сравнению с декабрьскими 9,1 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,5 пункта. Положительное значение индикатора говорит об усилении активности бизнеса.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,3%, Китай - на 1,4%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,3%).

Китай накануне объявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.

Нефть в пятницу дорожает, завершая подъемом третью неделю подряд на сигналах сокращения добычи странами ОПЕК+; цена Brent на $1,2 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 по московскому времени составила $61,71 за баррель (+0,9% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI - $52,88 за баррель (+1% и -0,5% в четверг).