"Ренова" вышла из бизнеса по добыче и реализации глубинной воды на Байкале

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группа "Ренова" вышла из бизнеса по добыче и реализации глубинной воды из озера Байкал.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 28 декабря 2018 года владельцем 47% долей компании "Байкал холдинг" является фирма "Реам менеджмент". Ранее эта доля принадлежала одной из структур "Реновы". 32,36% долей, перешедших "Реам менеджменту", находится в залоге по 7 октября 2019 года включительно.

Единственным владельцем фирмы "Реам менеджмент" является Михаил Сиволдаев.

По данным газеты "Ведомости", Сиволдаев ушел с руководящего поста в "Ренове" и занялся собственными проектами.

Компания "Байкальская глубинная" была основана в 2006 году другим выходцем из "Реновы" - бывшим руководителем иркутского филиала группы Максимом Сурниным. Вместе с менеджментом компании ему по-прежнему принадлежит 53% ее.

Группа "Ренова" Виктора Вексельберга, находящегося под американскими санкциями, владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ, медицине и финансовом секторе в России и за рубежом.

В начале января группа передала контроль над тепличным бизнесом компании своих бывших топ-менеджеров: доля ООО "Ренова-Холдинг Рус" в компании "Теплицы регионов" снизилась с 99,99% до 49%. Владельцем 50,99% стало АО "Комплекспром", созданное в марте 2018 года. Его бенефициаром значится Светлана Климентьева.