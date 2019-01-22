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Экономика

В Московском индустриальном банке не нашли криминального вывода средств владельцами

Отчасти поэтому ЦБ решил оздоравливать банк, а не отзывать лицензию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит в Московском индустриальном банке криминального вывода средств собственниками, это стало одним из аргументов в пользу решения о введении процедуры финансового оздоровления в банке, а не об отзыве лицензии. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"В отличие от других случаев, где даже при похожем размере баланса банка принималось решение об отзыве лицензии, здесь мы не выявили каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили средства на свои собственные компании, из которых средства уходили за границу. Здесь мы также не видим массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов исключительно. Мы видим большое количество рыночных кредитов, выданных компаниям, не связанным с собственниками банка, в самых разных регионах РФ", - сказал Поздышев.

Он отметил, что зачастую это кредиты, выданные среднему бизнесу - реальным и работающим предприятиям, но не самым рентабельным.

Такая ситуация в Московском индустриальном банке стала одной из причин принятия решении о финансовом оздоровлении банка, а не об отзыве лицензии. Другими факторами принятия решения о санации послужили: размер активов - более 300 млрд рублей, объем вкладов - около 200 млрд рублей, из них значительный объем вкладов, превышающих застрахованную сумму 1,4 млн рублей (более 26 млрд рублей). Несмотря на то, что банк является крупным, но не системнозначимым, по некоторым критериям он определен как значимый для отдельных регионов РФ.

Во вторник утром сообщалось, что Банк России возложил на УК Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) обязанности выполнения функций временной администрации Московского индустриального банка. В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление кредитной организации средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, подчеркивает регулятор.

Московский индустриальный банк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 17-е место (196,7 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 января 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 33-е место в банковской системе РФ (активы составили 320,5 млрд рублей).

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Теги: Московский индустриальный банк, ЦБ РФ

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