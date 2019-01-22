Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 22 января выросли

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,549 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,175 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 21 января составлял 2,49 трлн рублей по России и 2,134 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 22 января составили 1,442 трлн рублей по России против 1,415 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.