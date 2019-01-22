Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2460,56 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1167,14 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,7%.

Доллар подрос до 66,56 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,7% "префы"), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Распадской" (-0,3%).

Подросли бумаги АФК "Система" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник снижается фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 1,2%) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,7%) после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%.

Прогноз МВФ роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума почти за три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

Нефть утром во вторник также дешевеет, цена Brent на $0,6 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,27 за баррель (-0,8% и +0,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,68 за баррель (-0,7%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, коррекция вниз по индексу РТС стала следствием отката азиатских фондовых индексов и фьючерсов на индексы США. Обстановка на мировых рынках ухудшилась из-за "охлаждения" оптимизма в отношении прогресса в торговых переговорах между США и Китаем (ключевой вопрос о правах интеллектуальной собственности остается нерешенным) и усиления неопределенности в отношении параметров выхода Великобритании из состава ЕС. Так, глава британской Лейбористской партии предложил парламенту провести голосование, одним из итогов которого может оказаться новый референдум по вопросу о Brexit.

На валютном рынке в начале торгов возможен подъем доллара выше 66,5 руб./$1 под действием усиления неопределенности на рынках в целом.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, оптимистичные настроения на мировых рынках, наблюдающиеся последние недели, постепенно сходят на нет. Причиной стали вновь возросшие опасения замедления мировой экономики. Прогноз роста мирового ВВП по оценкам МВФ на 2019 год был в очередной раз снижен - теперь с 3,7% до 3,5%, а по оценкам ООН темпы роста составят всего 3% в 2019-2020 годах. Тем не менее, речь о наступлении глобальной рецессии пока не идет, но риски падения возрастают.

Выступая на международном экономическом форуме, который стартовал в Давосе, глава МВФ Кристин Лагард отметила снижение экономической активности в ключевых регионах, а также сохраняющуюся геополитическую напряженность, что негативно сказывается на экономическом росте. В центре внимания торговое противостояние США и КНР, замедление экономики еврозоны и Китая, а также Brexit.

Среди дополнительных рисков, которые не позволят рынкам перейти к росту - продолжающаяся уже 31 день частичная остановка работы правительства в США, которая в среднесрочной перспективе скажется на экономике страны, и неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС. Однако, что касается Brexit, премьер министр Тереза Мэй накануне заявила о том, что не рассматривает вариант с проведением нового референдума и выход из ЕС без сделки. Наиболее вероятный сценарий - перенос сроков с 29 марта на более поздние даты, что в конечном итоге будет зависеть от решения Европарламента и преодоления внутрипартийных противоречий по условиям сделки.

Для российского рынка акций наиболее вероятным сценарием во вторник будет снижение индекса МосБиржи к 2450 пунктам, считает аналитик.