В Давосе откроется сессия Всемирного экономического форума

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 49-й раз пройдет в Давосе. Швейцарский горнолыжный курорт с 22 по 25 января примет около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".

В отличие от прошлого года, когда визит президента США Дональда Трампа серьезно перекроил программу форума и сконцентрировал внимание участников в первую очередь на политике (тем более что мировая экономика тогда показывала отличную динамику, а международные организации пересматривали свои прогнозы в сторону улучшения), в этот раз ничто не будет отвлекать Давос от вынесенной в название темы. Президент США отменил поездку​ в Швейцарию из-за шатдауна, внутриполитические проблемы также вынуждают оставаться дома лидеров Великобритании и Франции (год назад сюда приезжали все трое). Элиту мировой политики в этот раз должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

В последний день форума по традиции проходит сессия с участием главы Международного валютного фонда (МВФ) и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики. Предваряя открытие форума, МВФ понизил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2019 году с 3,7% до 3,5%.