ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 23 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 23 января, составляет 66,5499 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,28%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 23 января, составляет 75,5541 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,01%.