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ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам первого в 2019 году заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе по итогам январского заседание.

Вместе с тем ЕЦБ заявил, что намерен продолжить реинвестирование средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. QE была завершена в конце прошлого года.

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Теги: ЕЦБ

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