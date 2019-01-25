Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 25 января снизились

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,825 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,451 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 24 января составлял 2,974 трлн рублей по России и 2,594 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 25 января составили 1,144 трлн рублей по России против 1,148 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.