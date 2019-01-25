ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 января, составляет 65,9170 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,13%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 января, составляет 74,6312 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,54%.