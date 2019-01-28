"Россети" и "Интерфакс" будут сотрудничать с целью укрепления платежной дисциплины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Группа компаний "Россети" приступила к размещению данных о своевременности оплаты счетов, выставляемых холдингом за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", где эта информация будет использоваться для оценки кредитоспособности бизнеса.

"Предоставляя в СПАРК данные о платежах, мы поможем контрагентам, своевременно исполняющим договорные обязательства, укрепить свою деловую репутацию. Компании же, задерживающие оплату, получат хороший стимул улучшить платежную дисциплину, так как в противном случае об их недобросовестном отношении к расчетам станет известно контрагентам и кредиторам", - сказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

По словам главы "Россетей", участие компании в проекте является составной частью стратегии холдинга, направленной на повышение эффективности бизнеса, цифровую трансформацию электросетевого комплекса, автоматизацию операционных процессов, внедрение современных инструментов для управления дебиторской задолженностью.

"Обмен данными о платежной дисциплине, в котором в России уже участвуют сотни компаний, показал свою эффективность для качественной оценки кредитных рисков. Уверен, что подключение компании "Россети" к проекту будет способствовать снижению неплатежей в отрасли и повышению ее прозрачности", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

На текущий момент уровень дебиторской задолженности перед сетевыми компаниями группы "Россети" составляет 195 млрд рублей. Основная часть долга за оказанные услуги по передаче электроэнергии приходится на долю гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, которые в совокупности должны "Россетям" 126 млрд рублей.

Доступность сведений о дисциплине платежей за электроэнергию и другие ресурсы учитывается в рейтинге "Doing Business" Всемирного банка в качестве одного из элементов зрелости рынка кредитной информации. Данные о своевременности оплаты компаниями выставляемых им счетов с 1970-х годов широко используются при оценке кредитных рисков в большинстве развитых и в целом ряде развивающихся стран.

В программе "СПАРК-Мониторинг платежей", реализуемой в России в рамках проекта СПАРК с 2011 года, участвуют ресурсоснабжающие, телекоммуникационные, торговые, фармацевтические, транспортные компании, которые предоставляют сегодня в СПАРК данные о платежной дисциплине более 550 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Участники программы ежемесячно обмениваются сведениями о том, вовремя ли их клиенты погашают дебиторскую задолженность. На основании этой информации в системе СПАРК рассчитываются широко используемые на рынке скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного в 2017 году компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.