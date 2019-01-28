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"Газпром" освободят от штрафов в случае срыва установки счетчиков по вине потребителей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подготовлены поправки в административный кодекс, позволяющие освободить "Газпром" от штрафных санкций за неустановленные в срок счетчики потребления газа, в тех случаях, если им препятствовали потребители.

"Мы внесли поправки в административный кодекс. Сейчас они рассматриваются правительством. Чтобы освободить "Газпром" от ответственности, в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. За это, по крайней мере, не штрафовать. А штрафовать потребителя, чтобы была административная ответственность для того, кто не допустил поставить счетчик", - сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в понедельник журналистам в ХМАО.

По его данным, на сегодняшний день компании не удалось установить порядка 300-400 тысяч счетчиков из-за того, что потребители не допустили к установке счетчика.

"Проблема такая есть. Мы уже дважды продлевали "Газпрому" сроки установки счетчиков. Да, надо. Но есть поручение курирующего вице-премьера до 1 марта подготовить предложения по разработке законопроекта по созданию системы индивидуального учета поставки газа по аналогии, как мы сделали с электроэнергией. Чтобы ответственность была однозначная компании-поставщика. (. . .) Чтобы они создавали систему социального учета по газовым счетчикам. Чтобы рано или поздно решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу. Пока не сделаем, проблема будет не решена", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не успевает в установленный законом "Об энергосбережении и энергоэффективности" срок - до конца 2018 года - поставить счетчики газа все бытовым потребителям, использующим его для отопления, и просит дать ему отсрочку в исполнении закона на два года, а также освободить от штрафных санкций, размер которых может составить порядка 30 млрд рублей.

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Теги: Газпром

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