В набсовет Х5 выдвинут экс-глава "Вымпелкома" Александр Торбахов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В наблюдательный совет X5 Retail Group выдвинут Александр Торбахов, который ранее возглавлял другой актив "Альфы-групп" - телеком-оператора "Вымпелком".

Совет одобрил кандидатуру Торбахова 25 января этого года, а 10 мая 2019 года ее рассмотрит годовое собрание акционеров, сообщил ритейлер. В повестку также включен вопрос о назначении Торбахова на пост председателя создаваемого комитета по инновациям и технологиям. К его основным задачам будут относиться анализ и представление совету рекомендаций по цифровой трансформации, инновациям и технологиям, являющимися стратегическими направлениями компании.

Торбахов знаком основному владельцу Х5 Михаилу Фридману по работе в "Вымпелкоме": в 2009-2010 годах он вместе с Борисом Немшичем составлял "дуумвират", управлявший подконтрольным "Альфе" оператором.