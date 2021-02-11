Бывший топ-менеджер Сбербанка возглавит розничный бизнес "Вымпелкома"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Оператор "Вымпелком", сообщил, что Светлана Кирсанова назначена исполнительным вице-президентом компании по розничному бизнесу.

До перехода в "Билайн" Кирсанова с 2018 года работала в Сбербанке в должности зампредправления и руководителя блока "розничный бизнес", а до того пять лет возглавляла транзакционный бизнес в Сбере.

В "Вымпелкоме" Кирсанова будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии на массовом рынке, дистрибуцию, цифровую трансформацию продуктов и каналов и стратегические проекта. Под ее руководством будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке.

Также она войдет в состав правления компании.

Весной 2020 года "Вымпелком" возглавил Александр Торбахов, который пришел на пост гендиректора оператора из Сбербанка (там он занимал позицию заместителя председателя правления и курировал розничный бизнес). После его прихода в компании существенно обновилась команда.

Как говорил в интервью "Интерфаксу" глава VEON (владеет 100% "Вымпелкома") Каан Терзиоглу, для России материнским холдингом поставлена "одна четкая цель - качество обслуживания клиентов и ориентация на их удовлетворенность".

Первый этап восстановления позиций "Вымпелкома" на российском рынке предполагал улучшение качества сети. "Второе - это повышение удовлетворенности клиентов. В дальнейшем эти шаги отразятся на финансовых результатах", - говорил Терзиоглу.

В течение 2019-2020 гг. "Вымпелком" интенсивно инвестировал в сеть. Как отмечали аналитики Xtellus Capital, инфраструктура оператора, помимо качественного LTE, подготовлена к внедрению стандарта 5G (5G-ready), а одним из индикаторов начинающихся улучшений в компании стало снижение оттока абонентов, которое по итогам III квартала 2020 года составило менее 10%.