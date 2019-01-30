Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи в ходе торгов в среду обновил исторический максимум, поднявшись почти до 2503 пунктов на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и снизившиеся в последнее время санкционные риски.

На 10:49 значение индекса МосБиржи составило 2502,99 пункта, что на 0,19% выше закрытия предыдущего дня.

Предыдущий рекорд индекса был установлен в ходе торгов 28 января.

С начала года индекс МосБиржи прибавил уже 5,6%, а долларовый индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 11,6%.