Норвегия выразила беспокойство из-за выбросов диоксида серы на границе РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуен намерен обсудить с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным в Москве в феврале проблему трансграничных переносов атмосферных выбросов с предприятия "Норникеля" в Мурманской области, сообщает норвежское издание Barents Observer.

"На России лежит ответственность за сокращение выбросов (...) Я подниму этот вопрос с российским министром природных ресурсов, когда встречусь с ним в Москве 19 февраля на заседании Норвежско-российской комиссии по окружающей среде", - сказал Эльвестуен, которого цитирует издание.

В управлении Роспотребнадзора по Мурманской области изданию сообщили, что в приграничном Печенгском районе за последнее время никакого превышений норм зафиксировано не было.

25 января в Печенгском районе, где расположены промышленные мощности АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" "Норникеля"), мурманский Гидрометцентр зафиксировал кратное превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) выбросов серы.

На сайте мурманского Гидрометцентра сообщалось, тогда в приграничном с Норвегией поселке Никель допустимая концентрация диоксида серы был превышена в 4,7 раз. 23 января было зафиксировано десятикратное превышение, 24 января - трехкратное. Промышленные предприятия Печенгского района, Апатитов, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска и Кандалакши получили предупреждения о необходимости сокращения выбросов.

Экологическая организация "Беллона" со ссылкой на администрацию норвежской комунны Сер-Варангер сообщила, что местные власти предостерегают жителей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, от "пребывания на открытом воздухе и посещения района Сванвик" (долина Сванвик в 8,5 км от российского предприятия - ИФ).

Норвежское издание Barents Observer со ссылкой на норвежский институт исследования атмосферы сообщало, что ученые в целом отмечают снижение выбросов с предприятий КГМК в приграничной зоне, но превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе все равно вызывают беспокойство. "Это самые высокие концентрации, которые мы фиксировали за последние два года", - цитирует издание старшего научного сотрудника института Туре Берглена.