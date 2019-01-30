Экономика

Золото подорожало до максимума с середины мая в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Золото подорожало до максимума с середины мая в ожидании итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом подъем котировок продолжается уже четвертый день подряд, чего не происходило с конца декабря прошлого года, сообщает MarketWatch.

Наиболее активно торгующийся на американской бирже Comex апрельский контракт на золото подорожал в ходе торгов в среду на 0,2% - до $1318,6 за унцию. Цена февральских контрактов поднялась на 0,3% - до $1312,6 за унцию.

"Слабость доллара США и, в частности, ожидания "голубиной" риторики ФРС, продолжат двигать вверх цены на золото, которые только достигли свежего максимума за 7 недель, - отмечает главный аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каса. - Общее настроение остается позитивным, инвесторы по-прежнему покупают "желтый металл".

Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 29-30 декабря в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, прогнозируют экономисты Уолл-стрит.

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