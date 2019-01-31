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Мировой спрос на золото в 2018 году вырос на 4% за счет рекордных почти за 50 лет госзакупок

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото в 2018 году составил 4,345 тысяч тонн, что на 4% превышает результат 2017 года и соответствует среднегодовому спросу за последние пять лет, подсчитал World Gold Council (WGC).

Центральные банки в 2018 году увеличили свои официальные золотые запасы на 651,5 тонны, это на 74% больше закупок 2017 года и является вторым максимальным годовым показателем за всю историю наблюдений. Благодаря тому, что все больше центробанков используют золото в качестве средства диверсификации активов, чистые покупки подскочили до самого высокого уровня с 1971 года, когда была прекращена свободная конвертация доллара в золото.

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Спрос со стороны ювелирной промышленности в 2018 году остался на уровне 2,2 тыс. тонн, что всего на 1 тонну меньше уровня 2017 года. Рост в Китае (3%), США (4%) и России (9%) в целом компенсировал потери на Ближнем Востоке, где спрос упал на 15%. В Индии потребление осталось примерно на прежнем уровне и составило 598 тонн.

ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) и аналогичные инструменты в 2018 году получили лишь умеренный приток в 68,9 тонны золота, что на 67% меньше притока 2017 года. Волатильность на фондовом рынке и признаки замедления экономического роста на ключевых рынках способствовали восстановлению в последнем квартале, когда приток составил 112,4 тонны.

Розничные инвестиции в золотые слитки и монеты в 2018 году выросли на 4%, до 1,09 тыс. тонн. Спрос на монеты достиг пятилетнего максимума и составил 236,4 тонны - это второй показатель за всю историю наблюдений. Спрос на золотые слитки сохранился на уровне 781,6 тонны, пятый год подряд оставаясь в диапазоне 780-800 тонн.

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Также по итогам 2018 года наблюдалось незначительное увеличение спроса на золото со стороны технологического сектора. Хотя после значительного роста в течение первых трех кварталов замедление продаж смартфонов, торговая война между США и Китаем и растущая неопределенность в отношении глобального экономического роста привели к его снижению в последнем квартале.

"Я не вижу каких-либо рисков падения спроса, которые могли бы в ближайшее время стать предметом беспокойства для инвесторов и центральных банков, и ожидаю, что золото в 2019 году останется привлекательным средством хеджирования (использование инструмента - валюты, металлов, сырья - для снижения риска и защиты капитала от неблагоприятных рыночных факторов - ИФ)", - считает Элистер Хьюитт, руководитель по рыночной аналитике WGC (его слова приводятся в сообщении организации).

Совокупное предложение золота в 2018 году, по подсчетам WGC, выросло на 1%, до 4,49 тыс. тонн.

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