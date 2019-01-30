Орешкин рассказал Путину об ухудшившемся настроении участников Давоса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Настроение участников Всемирного экономического форума в Давосе в этом году сильно ухудшилось, но российская делегация провела его плодотворно, подвел итоги форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Настроение у мирового сообщества очень сильно ухудшилось за последний год. Этому способствует и то, что глобальная экономика в IV квартале начала очень сильно замедляться. И второй момент - социально-политическая напряженность в мире возрастает, те же "желтые жилеты" во Франции, ряд других событий - все это, конечно, накладывает негативный эффект на тех, кто участвует в форуме. Представители крупнейших компаний, государств смотрят на эти проблемы и не видят пока серьезного способа решения той проблематики, которая появляется", - сказал министр.

"Понятно, что есть реакция некоторых стран, которые пытаются эти внутренние проблемы замещать внешней повесткой - и объявление санкций, и торговые войны - все это следствие внутриполитических проблем, которые в целом потом приводят к проблемам общемировым. Как раз одна из причин замедления глобального экономического роста - это торговые войны, которые начинают разбивать мир на отдельные блоки. По оценкам ВТО, до $0,5 трлн в прошлом году потеряла мировая торговля от торговых войн, что влияет и на экономическую динамику", - заявил Орешкин.

Он также сообщил, что "с точки зрения российской делегации все прошло очень позитивно, и было много двусторонних встреч с представителями разных стран".

Орешкин в частности заявил, что "очень серьезно изменилось отношение европейских партнеров к России - оно постепенно улучшается" "И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением США, связанным, в том числе, с тем фактом, что и против Европы США внесли повышенные тарифы на сталь и алюминий и ряд других действий делают", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что руководство Давосского форума еще раз извинилось перед РФ за свои действия в прошлом году, когда заявляло, что присутствие ряда российских бизнесменов будет нежелательным в Давосе, но затем изменило свою позицию. "Можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался", - сказал Орешкин.