Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ миреМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетВ миреДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
В мире

"Желтые жилеты" во Франции протестовали против полицейского насилия

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Около 14 тысяч сторонников движения "желтых жилетов", согласно независимому подсчету, заказанному группой СМИ, приняли в субботу участие в своей двенадцатой акции в Париже, и более 68 тысяч в целом по Франции, по данным МВД.

На этот раз протестующие назвали свои манифестации "маршем раненых", подчеркивая тем самым солидарность с соратниками, пострадавшими от силовых действий полиции в ходе предыдущих акций. В том числе в минувшую субботу, 26 января, когда, как считается, полицейской светошумовой гранатой был опасно ранен в глаз один из лидеров движения Жером Родригес.

В миреГоссовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"Читать подробнее

На этот раз в начале марша Родригеса, вновь вышедшего на манифестацию, бурно приветствовали "желтые жилеты". Некоторые из них в знак солидарности с ним тоже перевязали себе глаз повязкой, другие нанесли на себя пятна красного цвета, символизируя пролитую протестующими кровь.

Участники несли лозунги против политики властей, действий полиции, применяющей против манифестантов с разрешения Государственного совета страны светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В толпе было много лозунгов, обвиняющих президента Франции Эмманюэля Макрона, таких, например, как "Государственное насилие - вина лежит на макронии".

К концу дня напряженность возникла на подходах к парижской площади Республики. Полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы в ответ на летевшие в неё камни и другие предметы.

Затем беспорядки возникли на площади Республики, где присоединившиеся к манифестантам погромщики начали поджигать оформление города. Состоялись задержания наиболее буйных из них.

Французские СМИ сообщали в субботу об акциях протеста в Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Монпелье, Валансе, Дижоне, Шербуре, ряде других мест. В ряде городов отмечены схватки манифестантов с полицией. Например, в Валансе, где на улицы вышли 5,4 тыс. человек, "желтые жилеты" пытались прорваться к местной префектуре через полицейский заслон.

Намного менее значительные по масштабу, чем во Франции, акции "желтых жилетов" не прекращаются и в Бельгии. Около полусотни протестующих заблокировали в субботу улицу в брюссельской коммуне Андерлехт перед торговым центром IKEA.

Манифестанты растянули большой лозунг: "Облагайте налогами транснациональные компании, а не трудящихся". Они скандировали: "Социальная справедливость, налоговая справедливость", "Устали жертвовать для увеличения ваших прибылей".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция, желтые жилеты, Жером Родригес

Новости по теме

В мире
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентМадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Оппозиция по-прежнему требует отставки президентаПодробнее
 США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДСША официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракетПодробнее
 Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозицииГенерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса МадуроПодробнее
 Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
По данным российских военных, она ведется уже два годаПодробнее
Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
В ближайшее время все 11 человек должны предстать перед судомПодробнее
 Троим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвиненияТроим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения
Они обвиняются в хранении и продаже оружия и в связях с террористической организациейПодробнее
 Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахМинэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и наукиПодробнее
 В США освободили задержанную российскую актрису Ирину УсокВ США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок
Следующее слушание назначено на 20 мартаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ миреМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетВ миреДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаВ РоссииПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияВ РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Гол Головина помог "Монако" впервые с декабря выиграть матч чемпионата Франции

Российский футболист забивает во второй игре подряд Подробнее

"Желтые жилеты" во Франции протестовали против полицейского насилия

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентОппозиция по-прежнему требует отставки президента Подробнее

Помпео заявил о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Американский военный самолет провел пятый за неделю полет вблизи Крыма

Игумена афонского монастыря после инфаркта увезли из Киева

Лидер венесуэльской оппозиции призвал провести масштабный митинг 12 февраля

Что произошло за день: суббота, 2 февраля

Москва вслед за Вашингтоном приостанавливает участие в договоре о ракетах, в Венесуэле митингуют сторонники Мадуро и оппозиции Подробнее

ВМС США пополнила атомная подлодка с ракетами среднего радиуса действия

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячомВ финале она победила шведов и стала 12-кратным чемпионом мира; решающий гол россияне провели в овертайме Подробнее

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД

США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДРоссия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракет Подробнее

Сторонники Мадуро и оппозиционеры начали собираться на демонстрации в Каракасе

Десять машин попали в ДТП на трассе "Дон" в Тульской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');