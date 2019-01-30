Казанскому авиазаводу дали 33 млрд рублей на реконструкцию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На масштабную реконструкцию Казанского авиационного завода для модернизации самолетов стратегической авиации выделено более 33 миллиардов рублей, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Для этих целей предприятию было выделено более 33 миллиардов рублей", - сказал Минниханов в четверг на совещании в Казани.

Он напомнил, что в январе прошлого года был подписан контракт на десять глубоко модернизированных машин Ту-160М2.

"Это без преувеличения - знаменательное событие для нашего предприятия", - сказал Минниханов.

Он сообщил, что в ноябре прошлого года самолет Ту-160М2 был передан на летно-испытательную станцию.

Минниханов также отметил, что продолжаются работы и по самолету Ту-22М3М, который 28 декабря 2018 года совершил свой первый полет.

Президент республики подчеркнул, что масштабная реконструкция и техническое перевооружение на Казанском авиационном заводе "реализуются благодаря поддержке министерства обороны и Минпромторга России в рамках федеральной целевой программы".

"Они направлены на решение задачи, поставленной руководством страны - модернизация стратегической авиации", - сказал Минниханов.

Со своей стороны Татарстан, отметил президент республики, "готов и дальше оказывать содействие в продолжении данной работы".