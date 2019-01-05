Первый глубоко модернизированный самолет Ту-160М создадут летом 2019 года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, как ожидается, будет готов летом 2019 года, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Планируется, что в третьем квартале 2019 года состоится выкатка из цеха первого опытного Ту-160М и передача его на летно-испытательную станцию", - заявил он.

Собеседник агентства отметил, что новому самолету предстоит пройти большой комплекс наземных испытаний, прежде чем отправиться в первый полет. "Летные испытания должны начаться во второй половине 2019 года, но определить точные сроки первого вылета пока сложно - это будет зависеть от того, сколько времени займут наземные отработки", - отметил источник.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тыс. км.

В июле прошлого года глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что первый вылет опытного модернизированного Ту-160М состоится в 3-4 квартале 2019 года.

По его словам, "первый новый самолет Ту-160М в модернизированном облике должен быть передан ВКС в 2021 году, а первый серийный модернизированный самолет строя Ту-160М планируется передать ВКС в 2022 году".

Он подчеркнул, что эти работы будут вестись параллельно - "мы будем как строить новые самолеты, так и модернизировать самолеты в строе".