Биржевые цены на бензины за неделю рухнули на 2-3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в конце недели рухнули на 2-3%. По мнению экспертов, на резкое падение цен повлияли сезонный фактор, а также избыток предложения на внутреннем рынке.

Согласно сайту СПбМТСБ, стоимость Аи-92 по национальному индексу за неделю снизилась на 3,4%, до 39756 руб./т, Аи-95 подешевел на 2,3%, до 41795 руб./т.

Генеральный директор "РК Интегратор" Виктор Костюков считает, что в нынешнем состоянии биржевого рынка бензина нет ничего необычного, потому что на спад биржевых цен традиционно влияет сезонный фактор, который ежегодно наблюдается с декабря по март. Однако в этом сезоне действие сезонного фактора обострилось. "Первое - отпали традиционные рынки сбыта в лице Казахстана, где завершилась модернизация собственных НПЗ, и страна не нуждается в поставках извне, а также закрыт экспорт в Белоруссию. За текущие декабрь 2018 -январь 2019 года объём экспорта автобензина сократился на 18% против аналогичного периода предыдущего года", - отметил Костюков.

"Выпавшие из экспорта объемы, а это около 150 тысяч тонн, вылились на внутренний рынок и переполнили его. Ощущается затоваренность нефтебаз. Снижение продаж объясняется, полагаю, непривычно высокими темпами роста розничных цен, отпугивающих потребителей среднего звена", - продолжает он. "Совокупность перечисленных факторов и создала условия для спада биржевых цен. Нефтяные компании как могут сокращают производство бензина. В феврале план по производству снижен на 10% от января. Этот фактор, а также просыпающийся спрос остановят в феврале спад и даже, как следует из многолетней статистики, развернут вектор цены к росту", - добавил Костюков.

Генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов также отмечает, что предложение бензина на внутреннем рынке превышает спрос. "С одной стороны январь - месяц сезонно низкого спроса на продукт. С другой стороны в январе этого года наблюдается сверхвысокий уровень запасов бензина на региональных нефтебазах и у крупных конечных потребителей. Эти запасы формировались участниками рынка в декабре 2018 года в ожидании скачка цен на внутреннем рынке в результате роста налогов как раз в январе 2019 года", - поясняет он.

Из-за дисбаланса спроса и предложения бензина на внутреннем рынке, в январе он торговался на бирже с существенным дисконтом к экспортным нетбэкам НПЗ, отмечает Хомутов. По его мнению, возникший в январе дисбаланс между ценами внутреннего рынка и экспортными нетбэками создает существенные предпосылки для роста цен в феврале, при условии, что курс рубля и мировые цены на нефть сохранятся на текущем уровне. "Правда, не исключено, что этому росту будет препятствовать слабый спрос на бензин в России в феврале", - сказал он.