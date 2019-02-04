Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 февраля снизились

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1,869 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1,504 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 1 февраля составлял 2,215 трлн рублей по России и 1,835 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 4 февраля составили 1,848 трлн рублей по России против 1,442 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.