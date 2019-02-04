Иностранцы вложили рекордные суммы в акции Саудовской Аравии в январе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Чистый приток иностранного капитала на рынок акций Саудовской Аравии достиг рекордного уровня в январе 2019 года, поскольку оптимизм в связи с включением фондового рынка страны в ведущие мировые индексы перевесило опасения, связанные с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет агентство Bloomberg.

В общей сложности чистые вложения инвесторов из-за пределов стран Персидского залива в акции Саудовской Аравии составили 4,4 млрд риялов ($1,17 млрд), что является максимумом за все время наблюдений - с 2015 года.

Провайдеры индексов MSCI Inc. и FTSE Russell в ближайшие месяцы включат акции саудовских компаний в ведущие международные индексы emerging markets. В связи с этим международные институциональные инвесторы наращивают позиции на рынке акций Саудовской Аравии, в то время как местные инвестфонды стали покупать меньше акций.