Экономика

Schlumberger сохранила интерес к рынку наземного бурения в РФ после срыва сделки с EDC

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Schlumberger продолжит искать альтернативные пути участия на российском рынке наземного бурения после несостоявшейся сделки по покупке пакета акций в Eurasia Drilling.

"В то время как Schlumberger выполнила все свои обязательства, связанные с процессом одобрения сделки EDC с российскими властями, нам пока не удалось получить необходимое разрешение регулирующего органа. Следовательно, мы отозвали нашу заявку. Мы продолжим искать альтернативные пути для дальнейшего участия в рынке обычного наземного бурения в России, который мы по-прежнему считаем очень привлекательным", - сообщили "Интерфаксу" в Schlumberger.

Накануне стало известно, что Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company.

ФАС рассматривала ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (49%) и от РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Предполагалось, что сделка должна предусматривать передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне на случай введения новых санкций со стороны США.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить EDC, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле 2017 года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту. В начале декабря 2018 года Артемьев отмечал, что на тот момент обсуждаются тонкости, связанные с передачей технологий.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных специализированных плавучих буровых установки, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Теги: Schlumberger, Eurasia Drilling

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