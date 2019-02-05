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"Система" собралась довести долю в Ozon до 40%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" ведет переговоры о покупке до 5% онлайн-ритейлера Ozon, чтобы довести свою долю в компании до 40%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на управляющего партнера корпорации Алексея Каткова.

Сейчас "Система" ведет переговоры с текущими миноритарными акционерами Ozon.ru о выкупе их пакета, недавно корпорация уже приобрела 0,5% Ozon.

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Сейчас структуры "Системы" владеют 35,5% Ozon.ru: 18,7% у МТС, 16,3% у венчурного фонда Sistema_VC.

По словам источников "Коммерсанта", в наращивании своей доли в Ozon заинтересован и другой акционер компании - инвестфонд Baring Vostok. Оба акционера Ozon скупают акции, чтобы не дать друг другу получить контроль над интернет-ритейлером, а недавно договорились не увеличивать свои доли в Ozon выше 43%.

В Baring Vostok, "Системе" и Ozon эту информацию изданию не прокомментировали.

Ozon основан в 1998 году. В первом полугодии 2018 года Ozon нарастил выручку на 76% - до 14,8 млрд рублей. За отчетный период интернет-ритейлер доставил покупателям 6,2 млн заказов и 29 млн товаров.

В марте 2018 года Ozon привлек инвестиции в рамках допэмиссии ритейлера, объем привлеченных средств составил $80 млн. Ранее сообщалось, что в 2019 году Ozon планирует привлечь инвестиции в размере более $200 млн - либо у текущих совладельцев, либо у внешнего инвестора.

Теги: Ozon

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